L'ex bianconerosi è raccontato alla Gazzetta dello Sport, ricordando la favolosa doppietta segnata contro la: “Quella è stata la mia miglior partita con la maglia della. Ho dei ricordi bellissimi di quella partita. Ho realizzato una doppietta in uno stadio stupendo come l’Olimpico, è un sogno per chiunque e sono felice di averlo compiuto”.