Benedikt Höwedes ha deciso di ritirarsi a 32 anni. L'ex Juve lascia il calcio e al Der Spiegel spiega: "Era da tempo che continuavo a pensarci. Ho ricevuto anche alcune proposte dalla Germania e dall'estero, ma non volevo dipendere dalle decisioni degli altri. Volevo tracciare una linea ora. Recentemente ho viaggiato con mia moglie e mio figlio in un camper nel sud della Francia e ho capito quanto volessi viverlo più da vicino: a quel punto il calcio è diventato così poco importante per me. Mio figlio ha 21 mesi e sfortunatamente non ho passato molto tempo con lui durante il periodo a Mosca: questa cosa mi ha fatto soffrire".



"E' un passo difficile per uno come me che ha amato giocare a calcio fino alla fine. E' difficile imbattersi in un palcoscenico esaurito, penserò a questa scelta anche tra qualche anno. Forse l'emergenza Coronavirus e le successive gare senza pubblico erano un suggerimento. Può sembrare stupido perché ho beneficiato tanto del business del calcio, ma il denaro non è importante per me. Orologi e automobili costose non si adattano al mio stile di vita. Ho guadagnato abbastanza e non andrò in bancarotta solo perché non sono più un calciatore professionista".