Sarebbe ai titoli di coda l'avventura di Gonzalonel mondo del calcio. A riportarlo è calciomercato.com:"Arrivato per essere l'uomo franchigia, il Pipita, con un contratto ricco, da 7 milioni di euro a stagione, può dire basta: un po' per sua volontà, in quanto stanco di un mondo che lo ha sfinito, un po' per volontà dell'Inter Miami, che volentieri taglierebbe qualche contratto importante. 11 gol in 35 partite con i rosanero, ultima rete realizzata il 23 settembre, 2 soli gol da agosto a fine ottobre, con la squadra di Nevile che è tornata a vincere questa notte, contro Toronto, dopo 6 sconfitte consecutive, dove sono stati subiti 16 gol e realizzati... uno. Da Higuain. ".