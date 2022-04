"Gonzalo mi ha detto che si ritirerà al termine di questa stagione". Ha parlato così Jorge, il padre dell'ex Juve Higuain, in un'intervista rilasciata a TNT, facendo intendere senza mezzi termini che l'attaccante è ormai prossimo a lasciare il calcio giocato, dopo una lunga carriera costellata di soddisfazioni. Attualmente l'argentino è in forza all'Inter Miami in MLS.