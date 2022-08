L'ex attaccante dellaGonzaloha parlato ai canali ufficiali della, tornando sulla sua lunga esperienza in Europa. Ecco il suo commento: "Il mio trasferimento qui è stato molto facile. Non avevo più voglia di stare in, in quella bolla con una pressione costante. Ero nell'occhio del ciclone per ogni cosa che facevo. Venire in MLS mi ha permesso di ridurre la mia esposizione mediatica, oltre ad avvicinarmi alla mia Argentina. Asono felice, dopo aver vissuto 15 anni della mia vita in modo innaturale. Questo è uno dei momenti più felici della mia carriera".