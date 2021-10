"I giocatori dell'Inter Miami CF Federico e Gonzalo Higuaín sono stati nominati nella MLS Team of the Week presentata da Audi per la settimana 32 della stagione 2021.Gonzalo Higuaín è stato nominato attaccante titolare in seguito alla sua prestazione dominante in campo che ha contribuito alla vittoria per 5-1 sull'FC Cincinnati. Nel match del fine settimana al DRV PNK Stadium, l'attaccante ha avuto un impatto enorme sulla partita registrando tre assist e segnando un gol al 53', guadagnandosi il titolo di Man of the Match di Heineken. Questa è la quarta volta che Gonzalo Higuaín in questa stagione viene nominato nella Squadra della Settimana della MLS."