Un abbraccio che ha fatto emozionare tutti i tifosi della, quello tra Gonzaloe Miralem. I due ex giocatori bianconeri si sono ritrovati negli Stati Uniti: l'attaccante, infatti, gioca con l', di casa nella località della Florida che ildel centrocampista bosniaco ha scelto per questa fase della pre-season. Unache ha riportato il popolo Juve indietro nel tempo, agli anni in cui i due facevano sognare all'ombra della Mole. Qui sotto il video pubblicato dal club americano.