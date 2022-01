L'ex bianconero Hernanes, alla Juve dal 2015 al 2017, intervistato da L'Interista, ha annunciato il ritorno in Italia per motivi familiari: "Ho parlato con lo Sport Recife, torno in Italia perché voglio stare vicino ai miei figli. Non ho ancora una squadra, ma devo stare qui: da cinque anni sono in giro per il mondo. Per almeno un mese mi dedicherò a loro, poi mi piacerebbe giocare qui se qualcuno si farà avanti. Sono aperto a nuove proposte, sarebbe bello tornare. Al momento non ne ho ricevute - ha concluso il giocatore brasiliano - ma nessuno sapeva questa cosa: ho appena deciso".