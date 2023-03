Thomas Hässler, ex Juventus, ha parlato a Tuttosport della Juve e della sfida al Friburgo: "L’attuale Juventus ha molti alti e bassi. La metto così, questi non sono i momenti migliori che società e tifosi hanno vissuto negli ultimi anni".1-0 - «È un vantaggio risicato, piccolo per i bianconeri. Il Friburgo gioca bene in casa. I tifosi svolgono un ruolo molto importante, tanto che i giocatori sentono molto questo grande supporto. Penso che la squadra di Streich abbia buone possibilità di vincere in casa».DECISIVO - «Vlahovic, Kostic e Di Maria: sono questi i giocatori chiave, quelli che possono marcare la differenza».PREFERITI - «Vlahovic, Di Maria e Chiesa».SIMILI - «Io e Di Maria, potrebbero esserci somiglianze. Forse è un po' più veloce, ma io ho fornito più assist e segnato più gol su punizione diretta di lui».ALLEGRI - «Guardo da lontano le partite della Juventus ed il lavoro del tecnico bianconero. Per poter giudicare al meglio l’operato di un tecnico, bisogna essere vicini alla squadra. Devi conoscere la situazione attuale del club. Il rapporto con la dirigenza, quello con i calciatori. E non ultimi pure i giornalisti giocano un ruolo importante».GRIFO - «Quest'anno compie 30 anni. Avrebbe le qualità per vestire la casacca bianconera. Ma non so se la Juve possa puntare su un giocatore di questa età».