L'ex allenatrice dellaWomen Rita, ora in forza all'Inter. Ha commentato la gara ai microfoni de La7. Le sue parole:"Ci saranno molti scontri competitivi e non sarà difficile perdere punti. Se la Roma vincesse oggi avrebbe un vantaggio non indifferente. La conquista dei tre punti oggi sarebbe molto importante per le giallorosse. Io osserverò la partita da spettatrice e appassionata di questo sport. Mi auguro di vedere una gara a viso aperto, senza pensare alla classifica. Spero che sia lo spettacolo di cui il calcio femminile ha bisogno. Sicuramente la Roma sta attraversando un momento favorevole, ma la Juve ci ha abituato a non mollare mai".