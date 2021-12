"Buon compleanno Totò". Questo le parole scelte dalla Juventus nel suo tweet di auguri a, che compie oggi 57 anni. L'attaccante ha indossato la maglia bianconera per tre stagioni, dal tra il 1989 e il 1992, mettendo insieme 91 presenze e 26 reti con il club di Torino. Da giocatore della Juventus ha infiammato l'estate del 1990, quella delle famosi 'notti magiche' del Mondiale disputato in casa: in quel torneo, Schillaci si era aggiudicato il titolo di capocannoniere e di miglior giocatore della rassegna, conclusa con il terzo posto degli azzurri.