Nuova avventura per Sebastian Giovinco. L'ex Juve è arrivato a Genova, pronto a diventare un giocatore della Sampdoria dopo i tanti anni all'estero tra Toronto e Al-Hilal. Sarà lui a sostituire Manolo Gabbiadini, out per tutto il resto della stagione dopo la rottura del crociato. Poche parole per lui, intercettato nei pressi dell'albergo in cui fa base la squadra blucerchiata: "Sono felicissimo di tornare in Italia, in un club come la Sampdoria. È successo tutto in poche ore. Appena l'ho saputo mi sono messo in viaggio", riporta Telenord.