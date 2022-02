La formica atomica, così era soprannominato Sebastian Giovinco. L'ex attaccante della Juventus ora è in forza alla Sampdoria ed era costretto a fermarsi subito per un infortunio muscolare. Ora come riporta Il Secolo XIX Giovinco ci tiene particolarmente ad essere almeno in panchina e avrebbe rivelato ad alcuni compagni che questa sera vuole giocare almeno dieci minuti per poter dare il suo contributo ai suoi nuovi compagni blucerchiati.