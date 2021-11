Sebastian Giovinco riparte. Dopo l'esperienza di due anni in Arabia Saudita, la Formica Atomica è attualmente svincolata. Secondo quanto riporta il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Giovinco e il suo agente Andrea Cattoli sono a Toronto: in programma nei prossimi giorni l'incontro per chiudere il ritorno di Atomic Ant in MLS al Toronto FC".