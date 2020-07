In forza all'Al Hilal il trequartista classe 1987 Sebastian Giovinco, ex Juventus, è una prima scelta del Parma. Piace anche al Benevento. Per Sebastian si era parlato anche di Inter, così aveva parlato il fratello Giuseppe: "​Seba ha cambiato da poco procuratore, non so molto sul suo futuro perché parliamo poco di calcio. Se ci sarà la possibilità di tornare in Italia, la prenderà in considerazione. Il collegamento con l’Inter ci può stare facendo due più due, visto che Marotta e Conte lo conoscono bene e lo stimano tanto. Se va all’Inter, si riaccende la mia passione nerazzurra di quando ero bambino…”.