La MLS ha diramato la lista dei 25 migliori giocatori della sua storia. Tra essi non figura Zlatan Ibrahimovic, così come altri grandissimi campioni che hanno "svernato" nel campionato americano tipo Kakà. C'è invece un giocatore che ha giocato in Serie A, e in particolare nella Juventus, per poi trasferirsi a Toronto e trascinare la squadra canadese al trionfo in Mls...

L'elenco completo: Jeff Agoos, Kyle Beckerman, David Beckham, Carlos Bocanegra, Dwyane De Rosario, Clint Dempsey, Landon Donovan, Marco Etcheverry, Robin Fraser, Sebastian Giovinco, Kevin Hartman, Cobi Jones, Robbie Keane, Chad Marshall, Josef Martinez, Tony Meola, Jaime Moreno, Eddie Pope, Preki, Steve Ralston, Nick Rimando, Carlos Valderrama, Diego Valeri, Chris Wondolowski, Bradley Wright-Phillips.