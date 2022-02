L'ex Juve Sebastian Giovinco torna in Italia: oggi ha firmato il suo contratto con la Sampdoria e dopo la firma ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sì, ho appena firmato. Tutto fatto, sono felicissimo e contento del ritorno in Serie A. Saluto i tifosi della Sampdoria, non vedo già l'ora di poter fare domani il primo allenamento".