Tanti esuberi per il Napoli, tanti giocatori che dovevano andare via in questi ultimi giorni di mercato. Younes si è trasferito all'Eintracht Francoforte, Luperto in prestito al Crotone e Ounas, all'ultimo minuto è diventato un nuovo calciatore del Cagliari. Manca, però, la cessione di Fernando Llorente. Sembrava vicinissima la Sampdoria per lui, soprattutto in seguito al passaggio di Bonazzoli al Torino. Ma non c'è stata la tanto attesa ufficialità. C'è però ancora una chance per lui: il calciomercato in Spagna chiuderà alle 24 e l'opzione Athetic Bilbao resta viva più che mai. Lo racconta Calciomercato.com.