Questo lo sappiamo: Moise Kean non è tornato alla Juventus come si era vociferato, ma il Paris Saint-Germain l'ha preso in prestito dall'Everton fino a fine stagione. Nella comunicazione ufficiale tuttavia si parlava di prestito secco. Invece France Football ha svelato una versione alternativa dell'affare. Pare infatti che l'ex centravanti bianconero abbia incaricato il suo procuratore Mino Raiola di chiedere al PSG di aggiungere all'accordo un diritto di riscatto, che sarebbe stato fissato a 20 milioni di euro. Una cifra inferiore ai 28 milioni spesi dall'Everton l'anno scorso per comprarlo dalla Juve.