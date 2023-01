Inizia oggi la mia collaborazione con @DAZN_IT



Sarò il tattico della bella squadra di Dazn.

Ogni giovedì troverete sulla piattaforma #LikeTattico dove insieme con Simone Tiribocchi analizzeremo i match più interessanti della prossima giornata della @SerieA ! pic.twitter.com/jDwoW17so8 — Antonio Gagliardi (@toni_Gagliardi) January 12, 2023

Nuova avventura per Antonio, ex analista di Andreaalla. Dopo aver seguito il tecnico bresciano anche al Karagumruk in Turchia come collaboratore, ora sbarca a DAZN come tattico. Qui sotto il suo annuncio sui social.