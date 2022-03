Buone notizie per Beppe Furino. Come riporta l'ANSA, l'ex capitano della Juventus, colpito un mese fa da una grave emorragia cerebrale, verrà dimesso questa mattina dall'ospedale di Moncalieri per essere trasferito alla San Camillo, struttura riabilitativa torinese dove inizierà la riabilitazione.

Negli ultimi giorni il 'Furia', soprannome dato dai tifosi a Furino e ripreso anche dal giornalista Vladimiro Caminiti, che lo fece diventare 'Furia-Furin-Furetto', ha mostrato alcuni miglioramenti ma il recupero, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, sarà lento e probabilmente solo parziale.