Critiche pesanti quelle giunte a Gonzalo Higuain in MLS direttamente da Fabian Herbers, avversario dell'ex Juve nella prima giornata di campionato che ha visto l'Inter Miami sfidare i Chicago Fire. Ecco le parole del giocatore, riportate da TMW: "Ovviamente la sua presenza in campo si sente, ma è negativa per i compagni di squadra: ogni volta che qualcuno fa un passaggio sbagliato o non gli passa la palla, è sempre contrariato. È distruttivo, invece dovrebbe solo cercare di aiutare. È arrogante, il suo linguaggio del corpo è terribile. Non vorrei essere un suo compagno di squadra. Dovrebbe migliorarli, essere un leader. Sarà una lunghissima stagione per Miami se non cambierà".