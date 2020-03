Giacca, cravatta e... pantaloncini. Outfit a metà per Ciro Ferrara, ospite di una versione rivisitata di Tiki Taka: Pierluigi Pardo stasera ha provato a riproporre la trasmissione in diretta sulla sua pagina Instagram. Ferrara ha esordito con un messaggio: "Ringrazio medici, infermieri e tutti quelli che stanno facendo grandi cose - ha detto l'ex difensore della Juve - Mi manca tutta la normalità, ma è giusto rimanere a casa con l'augurio di riuscire presto a risolvere questa pandemia". Poi scherza: "Ma prima quando c'era Ciro Immobile c'erano 6000 persone che seguivano la diretta, ora sono calati... La mia quarantena? Non so cucinare, non so stirare... allora mi dedico un po' alla musica". Chitarra in mano e via di Battisti. C'è spazio anche per vecchi ricordi: "A 17 anni sono stato premiato da Maradona per aver vinto lo scudetto con gli Allievi Nazionali, poi un mese dopo mi sono ritrovato in ritiro con la prima squadra insieme a lui. Ho realizzato il sogno di un ragazzino di giocare nella squadra della propria città e con Diego in campo".