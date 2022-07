Disavventura inper Felipe. L'ex, come riportato dai media locali, è stato infatti fermato e assalito da alcuni ladri armati mentre lasciava Rio De Janeiro dopo la vittoria per 4-0 al Maracanã del suocontro il. I malviventi hanno bloccato la sua auto lungo l'Avenida Brasil, e dopo aver fatto scendere lui, la moglie, i due figli e un amico che viaggiava con loro, gli hanno portato via la stessa vettura e tutti gli oggetti di valore che avevano con loro. Il giocatore e tutti gli altri coinvolti stanno bene, come assicurato dall'entourage di Melo, che già qualche mese fa aveva subito unain una delle sue case in Brasile, da dove si era visto sottrarre gioielli e contanti.