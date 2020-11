Empoli-Torino andata e ritorno per Marco Olivieri, attaccante classe '99 che dopo l'esperienza con la Juventus Primavera e Under 23 è tornato in prestito in azzurro, lì dov'era cresciuto fin da piccolo. Due gol in 6 partite con la Juve proprietaria del cartellino che lo studia da vicino per il futuro: "Il mio sogno è di tornare in bianconero stabilmente - ha raccontato Olivieri a Fantacalcio.it - so che non è semplice ma ci proverò a tutti i costi lavorando a testa bassa in allenamento. L'esordio in prima squadra è stata una grande emozione, il top del top. Tutti i miei coetanei sognano di vivere questi momenti. Il mio ruolo? All'Empoli faccio al seconda punta, ma ho sempre giocato esterno e in particolare mi piace partire da sinistra".