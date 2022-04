6









L'ex terzino della Juventus Patrice Evrà è stato protagonista di un episodio di BBCFreeze The Fear. Queste le sue parole:



EVRÀ - "Prima di diventare calciatore facevo spesso tre cose: vendere droga, chiedevo l’elemosina fuori dai negozi e vendere televisori. Una di queste tre è una bugia: non ho mai venduto televisori. Sì, avevo 13 anni e non mentendo. A volte di notte ci arrampicavamo nei bidoni della spazzatura quando venivano gettati hamburger freddi fuori dal Mc Donald. Quando mio padre lasciò la famiglia, tutto cominciò a somigliare al caos. Il calcio è stata la mia salvezza. Sono venuto in Italia quando avevo 17 anni. Mi ricordo che quando siamo arrivati, ci hanno servito del cibo. Poi sono andato nella mia stanza e ho chiamato mia madre, seduta con la tuta addosso: ‘Mamma, qui è come il paradiso. Le persone ci servono da mangiare: due forchette da un lato, due coltelli dall’altro’. Questo è il mio ricordo più bello della mia vita".