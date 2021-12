contro France Football. L'ex giocatore della Juventus ha criticato il quotidiano francese per aver assegnato il Pallone d'Oro a, derubando - ha detto Evra -. Dopodiché, nel suo video pubblicato su Instagram, se l'è presa anche per il Premio Yashin, assegnato al miglior portiere e vinto da. Secondo Evra, infatti, il riconoscimento sarebbe dovuto andare a, portiere del Chelsea: "Lo sapete, è africano,e nessuno rispetta la. Siamo l'unica competizione nella quale un giocatore lascia il club per tre settimane perché l'Africa ha sempre poco spazio. Ma le cose cambieranno".