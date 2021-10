Oggi in Premier League c'era attesa per il debutto sulla panchina del Watford per Claudio Ranieri. Il condottiero dello storico Leicester della stagione 2015-2016 è stato chiamato a raddrizzare la situazione del Watford, coinvolto in pieno nella lotta salvezza. Il primo impegno di Ranieri con la sua nuova squadra era dei più proibitivi: a Vicarage Road era atteso il Liverpool. E la squadra di Klopp ha decisamente rispettato i pronostici, anzi è andata oltreL'ex allenatore anche della Juventus ripartirà dalle prossime gare.