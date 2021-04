L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto in una diretta Twitch di Calciomercato.com commentando il caos Superliga e la stagione negativa dei bianconeri: "Senza la Champions League per la Juventus sarebbe un disastro - ha detto sincero Cobolli Gigli - prendere Ronaldo è stato un grande errore, così come aver perso Beppe Marotta. Dybala? Non basterà il suo sacrificio".