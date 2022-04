Emre Can via dal Borussia Dortmund? L'ex centrocampista della Juve ha risposto in maniera dura alle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal club tedesco, dove il suo rendimento è apparso poco positivo in stagione tanto da spingere la dirigenza - secondo le indiscrezioni - a valutare il suo addio. Il giocatore ha parlato del suo futuro ai microfoni di Jan Aage Fjortoft: "Ho letto in giro che il Borussia Dortmund vorrebbe vendermi, ma io penso che sia una fake news. Ho fatto solo un errore in questa stagione e ho giocato sempre 90 minuti".