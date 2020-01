L'ex difensore della Juventus Womensta svolgendo le visite mediche con la Roma femminile. La svedese si trova in questi minuti a Villa Stuart dove si sta sottoponendo ai test fisici propedeutici alla firma con le giallorosse. Qualche mese fa, dopo aver lasciato la Juve, Ekroth salì alla ribalta per le sue frasi sul club bianconero e Criastiano Ronaldo : ​"Non dovevamo parlarne (del caso Mayorga ndr) - disse -.Mi sono chiusa molto e ho sentito che le mie opinioni non contavano". Dopo sei mesi in Svezia, Petronella torna dunque in Serie A. Il 28 marzo tornerà a Vinovo per la sfida contro le sue ex compagne di squadra.