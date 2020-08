Il principale candidato a succedere ad Antonio Conte sulla panchina dell'Inter - in caso di risoluzione del rapporto tra l'allenatore salentino e il club nerazzurro - è Massimiliano Allegri. A propiziare questo scenario è la volontà dello stesso Allegri, che secondo il Corriere della Sera sarebbe ingolosito dall'idea di vincere lo scudetto con tutte e tre le grandi del nord: col Milan l'ha vinto nel 2011, poi ne ha conquistati 5 di fila con la Juventus dal 2015 al 2019. Se lo vincesse anche con l'Inter, sarebbe il primo allenatore in assoluto a riuscire in questo trittico,