Carlos Tevez chiuderà la carriera in Argentina, con la tanto cara maglia del Boca Juniors. È quanto ha raccontato il presidente del club argentino, Jorge Amor Ameal a Radio la Red: “Carlitos chiuderà la sua carriera qui, non ci sono dubbi”. Dunque rinnovo in vista per Tevez, che ha un contratto in scadenza il 30 giungo con il Boca. L’Apache è una vecchia conoscenza della Juventus, con cui disputò due stagioni, arrivando a sfiorare la vittoria della Champions League. Con la maglia bianconera ha segnato la bellezza di 50 gol in 96 partite.