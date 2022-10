Il brutto infortunio rimediato dall'ex bianconero Paulo Dybala nell'ultima uscita di campionato tra Roma e Lecce costringerà l'argentino a restare lontano dai campi da gioco almeno per un mese. Questo ovviamente coomporterà la sua assenza almeno nelle gare iniziali dei Mondiali in Qatar, ma La Joya sta 'facendo i lavori forzati' per rientrare anzitempo e sperare di partecipare alle gare di chiusura della manifestazione.