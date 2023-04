L'addio alla Juve, l'arrivo a Roma da vera celebrità. Paulo Dybala è ripartito dalla Capitale, con il club giallorosso che su di lui vuole costruire il futuro e per tenerlo ha messo a punto una clausola speciale. Nel suo contratto, infatti, è stata inserita una doppia clausola rescissoria, una per l'Italia da 20 milioni di euro e una per l'estero da 12. Ma non solo. La Roma ha anche a disposizione una 'carta' per annullare le clausole. In caso di offerta potrebbe rinnovare con lui alzando l'ingaggio da 3.8 milioni a 6 netti a stagione.