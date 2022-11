L'ex attaccante dellaPauloè intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Argentina. Queste le sue parole:"Il Mondiale è una competizione particolare: tutte le squadre possono vincere. Penso che se nell’ultima edizione fosse stata fatta a tutti la stessa domanda, nessuno per esempio avrebbe nominato la Croazia come finalista contro la Francia. Ci sono squadre che stanno molto bene. L’Argentina, il Brasile, la Germania, e anche la Francia ha giocatori incredibili. Però non si sa mai cosa può succedere: c’è sempre una sorpresa che rovina tutti i pronostici".