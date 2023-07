Il matrimonio tra Pauloe lava avanti spedito e felice, unico dettaglio: il rinnovo per il momento non si farà. A mezzanotte del 30 luglio scadrà a clausola da 12 milioni di euro che potrebbe portar via dall'Olimpico l'argentino. Nessuno, però, a Trigoria pare preoccupato. Il giocatore vuole continuare ad affermarsi in giallorosso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.