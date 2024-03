Minacce di morte per Angel. Come racconta Sport Mediaset, in Argentina sono in corso delle indagini da parte della Polizia dopo che un'auto sospetta ha lasciato davanti alla casa di campagna del giocatore, a, un cartello rivolto ai suoi genitori con questo messaggio: "Dite a vostro figlio Angel di non tornare più a Rosario, perché altrimenti uccideremo un membro della sua famiglia. Nemmeno (Maximiliano) Pullaro (il governatore locale, ndr) lo salverà. Noi non buttiamo pezzi di carta. Buttiamo piombo e morti".Il messaggio è riferito, evidentemente, a un possibile ritorno dell'exnella sua città natale per indossare di nuovo la maglia del. Ma non è la prima volta che i narcos argentini prendono di mira dei giocatori, l'anno scorso infatti toccò anche a Leo Messi.