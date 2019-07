"Niente e nessuno mi fermerà, mi alzerò tutte le volte in questa vita. Questa cosa mi renderà ancora più forte, il meglio deve ancora venire". Forte e determinato, nonostante il brutto infortunio, nonostante la paura. Diego Ribas da Cunha, numero dieci del Flamengo, ha mandato questo messaggio ad amici, tifosi e fan di tutto il mondo, postato sui propri social dopo la rottura della caviglia contro l’Emelec, negli ottavi di Coppa Libertadores. Si pensava non potesse riprendersi, che dovesse ritirarsi, e invece l'ex Juve non ci pensa nemmeno: niente ritiro, si va avanti con il calcio e con tanto coraggio. La sua caviglia verrà ricostruita.