Ex Juve che potrebbero ritrovarsi al Bologna. Anche se le premesse non sembrano ottime. Il capo degli osservatori dei rossoblu, Marco Di Vaio, ha concesso una lunga intervista a ÈTv nella quale ha parlato anche del possibile approdo di Ibra al Dall'Ara: a tutto campo, a partire dalla ripresa degli allenamenti: "Non l'ho visto molto in forma ultimamente, c'è anche l'aspetto economico da considerare - le sue parole -. Pausa? Ci ha fatto bene, i nostri giocatori hanno ripreso confidenza con il campo dopo la lunga quarantena e si sono dimostrati in buona forma. Tutti abbiamo voglia di riprendere il campionato, non ci sono ansie o timori di rischiare il contagio. Siamo stati fortunati perché Bologna è una citta che ha gestito bene l'emergenza. La squadra è sana, tutti i test anti-Covid finora sono stati negativi e nei prossimi giorni faremo altri esami. Stiamo usando tutte le cautele per riprendere in sicurezza, non ci resta che attendere due scadenze: quando potremo allenarci di squadra e quando potremo giocare partite ufficiali. La ripartenza della Bundesliga ha riacceso tanti stimoli anche se quello che ho visto sui campi tedeschi non mi sembra calcio vero: non è facile ritornare dopo due mesi di inattività e senza i tifosi negli stadi. Ci restano dodici partite - prosegue Di Vaio -, sarà come giocare un nuovo campionato nel quale contiamo di scalare qualche posizione in classifica. Mihajlovic è carico e in forma, il suo lavoro e il suo carisma serviranno alla squadra per riconnettersi con la testa. Dovremo essere subito pronti, veloci ed intensi per produrre il massimo in un lasso di tempo molto ristretto. Rosa? L'organico è ormai al completo, a breve torneranno Soriano e Palacio, rientrato l'altro ieri da Milano per sottoporsi agli esami e nei prossimi giorni sarà al campo. Ancora una settimana di quarantena invece per Danilo. Mercato? Al momento è un tema lontano e distante dai nostri pensieri e del resto in giro non c'è molto da vedere"