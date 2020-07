Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juve, ha parlato al Corriere della Sera delle nuove regole sui calci di rigore: "Se Baggio fosse ancora in attività, con questa assurda regola del tocco di mano prenderebbe 50 rigori a campionato. Io non avevo il piede di Baggio, ma se oggi fossi un giocatore proverei a prendermi i rigori in quel modo. Sono sicuro che qualche allenatore lavora su una situazione del genere in settimana. Ci sono tecnici che non trascurano nulla, nemmeno il minimo dettaglio. Figurarsi se non sfruttano questa opportunità offerta dal regolamento".