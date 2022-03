Lo storico capitano della Juventus Alessandro Del Piero nella giornata di ieri era stato ospite alla Continassa ad assistere all'allenamento di rifinitura della Juventus in vista della sfida in programma alle 21 di questa sera. Il capitano però questa sera non potrà essere all'Allianz Stadium di Torino a supportare la squadra. Il motivo lo svela lo stesso Del Piero tramite il suo profilo Instagram: sarà a Milano negli studi di Sky a commentare insieme a loro la sfida di Champions League della sua Juventus. Proprio per questo non potrà essere sugli spalti dell'Allianz Stadium.