"Ho chiamato Del Piero". Rivelazione a sorpresa da parte di Joe Tacopina, presidente della Spal, che ai microfoni di Helbiz Live ha parlato di Pepito Rossi per poi raccontare un retroscena relativo all'ex capitano e leggenda della Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Rossi? Speravo che potesse dare più dal punto di vista fisico visto che quando è stato in campo ha fatto la differenza. Chiaro che non è stato mai al 100% ma è un leader in campo e fuori, un valore aggiunto anche per i nostri giovani. Se cerco altri campioni? Ho chiesto a Del Piero di venire a Ferrara ma lo dico con il sorriso visto che è un mio amico e abbiamo affari in comune in America nella ristorazione".