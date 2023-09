Matthijssi rialza. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per lo scarso minutaggio concessogli dal tecnico delThomas Tuchel, il difensore exè tornato in campo da titolare nel match contro il, mettendo anche la sua firma sul netto 7-0 finale. Grande prestazione per Harry Kane, autore di una tripletta, mentre gli altri tre gol sono stati segnati da Erik Maxim Choupo-Moting, Leroy Sané e Mathys Tel.