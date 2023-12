L'esperienza di Matthijsalpotrebbe già essere vicina ai titoli di coda. Tra il basso numero di presenze e i parecchi infortuni, il difensore olandese exsta vivendo una stagione difficile in Germania, tanto che sta valutando appunto di cambiare aria almeno al termine della stagione, se non persino a gennaio. Stando a The Athletic, su di lui potrebbe piombare l', che ha già messo gli occhi su di lui e punta ad alzare il pressing a breve per capire la fattibilità dell'eventuale operazione.