Non un grande momento per l'exMatthijs. Il difensore olandese, infatti, sembra essere uscito dalle rotazioni di Thomas Tuchel al, come ha riconosciuto lui stesso intervenendo in conferenza stampa: "Perché non mi fanno partire titolare? Non ne ho idea, bisognerebbe chiedere all’allenatore. Sto facendo tutto ciò che mi chiede e giocando dove vuole lui anche per soli dieci minuti. Non lo capisco, ma non mi deve spiegazioni. L’unica cosa che posso fare io è lavorare e migliorare sul campo. Il resto è compito dell’allenatore ed è lui che prende le decisioni".