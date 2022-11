La sua partita è stata caratterizzata da luci e ombre, con un inizio decisamente barcollante e un finale in crescendo, ma comunque non del tutto convincente, a detta di molti. Matthijsfa discutere anche al, competizione dove ha esordito quest'oggi con l'nel match contro ilvinto 2 a 0. Spesso al centro del dibattito tra i tifosi anche durante (e dopo) la sua esperienza alla, il difensore classe 1999 delè subito finito "in tendenza" sui, dove in tanti nel popolo bianconero, tra ironie e riflessioni più approfondite, hanno commentato la sua prestazione poco brillante ribadendo soprattutto un concetto: la Vecchia Signora ha fatto un affare sostituendolo con Gleison, che nella prima parte di stagione a Torino non lo ha fatto per nulla rimpiangere. Non mancano, però, nemmeno coloro che "difendono" De Ligt, imputando le sue difficoltà ai problemi manifestati, più in generale, dalla squadra "arancione", che ha conquistato una vittoria importante non senza fatica.