Il Mondiale dell'ex difensore dellaMatthijspassato in estate al Bayern Monaco, è da dimenticare. La suaieri sera è stata eliminata dal massimo campionato in Qatar per mano dell'Argentina. In questo Mondiale Matthijs ha appena 91 minuti giocati in due partite tra la prima gara con il Senegal (in cui è stato ammonito) e i minuti di recupero contro gli Stati Uniti. Scavalcato nelle gerarchie da Ake.