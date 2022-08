Ieri sera, il suo sguardo e l'applauso in direzione della curva hanno di fatto sancito il suo addio all', un messaggio colto anche dai tifosi che sui social lo hanno salutato indicandolo come già in partenza per Torino. Filipsembra ormai a un passo dal vestire la maglia della, quella che fino a poche settimane fa indossava anche Matthijs. E proprio il neo difensore del, suo avversario nella partita di esordio della Bundesliga vinta dai bavaresi per 6 a 1, ha voluto abbracciare l'esterno serbo al momento della sua uscita dal campo, come testimoniato da un video che ha fatto subito il giro dei social: quasi un "passaggio di consegne", da un recente ex bianconero a un collega destinato a sposare la Vecchia Signora. Qui sotto il video.