Alle Olimpiadi, come noto, nel calcio giocano le squadre nazionali Under 23. Ma c'è anche la possibilità di portare fuori quota come leader del gruppo. E il Brasile quest'anno ha optato per un ex giocatore della Juventus: il terzino Dani Alves, oggi 38enne.



PORTIERI



Santos – Athletico



Brenno – Grêmio



ESTERNI



Daniel Alves – São Paulo



Gabriel Menino – Palmeiras



Guilherme Arana – Atlético-MG



CENTRALI



Gabriel Guimarães – Arsenal (ING)



Nino – Fluminense



Diego Carlos – Sevilla (ESP)



CENTROCAMPISTI



Douglas Luiz – Aston Villa (ING)



Bruno Guimarães – Lyon (FRA)



Gerson – Flamengo



Claudinho – Red Bull Bragantino



Matheus Henrique (Grêmio)



ATTACCANTI



Matheus Cunha – Hertha Berlim (ALE)



Malcom – Zenit (RUS)



Antony – Ajax (HOL)



Paulinho – Bayer Leverkusen (ALE)



Pedro – Flamengo